В Китае выявили рекордное за пандемию число случаев заражения COVID-19

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В Китае в течение дня 24 ноября коронавирусом заразились 32 943 человека, сообщила Национальная комиссия здравоохранения.

Симптомы заболевания, по данным властей, проявились у 3103 пациентов, 29 840 человек переносят его бессимптомно. Больше всего пострадала провинция Гуандун на юго-востоке Китая — там выявили 8499 новых случаев.

Китайские власти делят все выявленные в стране случаи заражения на те, в которых симптомы у заболевших проявились явно, и бессимптомные. В обоих случаях власти учитывают, приехал ли инфицированный из-за границы, или заразился внутри страны.

Все случаи, о которых идет речь, относятся к континентальному Китаю. Статистика для Гонконга, Макао и Тайваня, который Китай считает своей территорией, ведется отдельно.

За сутки 23 ноября в стране выявили 31 656 новых случаев заражения. Газета South China Morning Post пишет, что в этот день в Китае был установлен рекорд по количеству заражений.

С начала пандемии ярко выраженные симптомы проявились у 300, 6 тыс. граждан КНР, из них 5 232 тыс. умерли. В комиссии уточнили, что случаев смерти среди пациентов с инфекцией за сутки не было.

В Китае на фоне очередной вспышки инфекции начали вводить ограничения. Так, в некоторых провинциях, в том числе в Гуандуне, на дистанционный режим работы перевели школы и университеты, работу приостановили детские сады. Власти Пекина запретили жителям посещать общественные места без отрицательного результата ПЦР-теста. Запрет касается транспорта, торговых центров, супермаркетов, гостиниц и правительственных зданий. Действительным считается ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 48 часов до посещения общественного места.