Зеленский назвал области, в которых самая сложная ситуация с электричеством и водоснабжением

CentralAsia (CA) - В Украине целый день продолжаются восстановительные работы, однако по состоянию на вечер, 24 ноября еще в 15 областях страны есть проблемы с водоснабжением и электричеством. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Сложнее всего - Киевская, Кировоградская, Днепропетровская, Львовская, Полтавская и Харьковская области. Но вместе с подачей электричества на критическую инфраструктуру даем и водоснабжение и тепло», - заявил президент.

По его словам, ситуация с электричеством остается сложной почти во всех регионах. Но все же понемногу удается отойти от блекаута – каждый час возвращается питание новым и новым потребителям.

«Сложнее всего пока в столице и 15 областях: Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая. Проблемы есть также и в других регионах», - добавил президент.

Зеленский отметил, что уже развернуто 4362 «Пунктов несокрушимости» в большинстве регионов страны. Украинцев призывают при необходимости посещать их и помогать людям, которые самостоятельно не могут добраться до них.

Владимир Зеленский 23 ноября заявил, что территория Украина подверглась массированным ударам со стороны России. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал удары по Украине ответом на «накачку западным оружием». По состоянию на 24 ноября 70% Киева оставалось без электричества.