Лукашенко рассчитывает на помощь ОДКБ в случае вторжения в Белоруссию

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Белоруссия «никогда не будет против» помощи ОДКБ в том случае, если на ее территорию вторгнется армия другого государства, рассказал президент республики Александр Лукашенко. При этом, по его оценке, Белоруссия обладает достаточным военным потенциалом, чтобы ответить на такие вызовы самостоятельно и в коалиции с Россией.

«Мы не будем отказываться от помощи. Но я, знаете, думаю, что нам не придется даже в этом случае задействовать ОДКБ. Вы даже представить не можете, как мы можем ответить»,— рассказал президент в эфире телеканала ОНТ.

Он уточнил, что созданная в октябре совместная группировка вооруженных сил России и Белоруссии сможет ответить «так, что не только Европа задрожит». Проблема применения ядерного оружия, по мнению Александра Лукашенко, в подобной ситуации обсуждаться не будет.

Вчера, 23 ноября, белорусский президент заявил, что в ОДКБ «никто нигде не рухнет». При этом он отметил, что в случае, «если, не дай бог, рухнет Россия», Белоруссия также окажется под «этими обломками».