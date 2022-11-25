экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Алжире 49 человек приговорили к смертной казни за линчевание мужчины
Продолжение: В Алжире толпа сожгла подозреваемого в поджоге лесовПредыстория: В результате лесных пожаров в Алжире погибли 42 человека, в том числе 25 солдат

CentralAsia (KZ) -  Суд в Алжире приговорил 49 человек к смертной казни за линчевание мужчины, ошибочно обвиненного в поджогах во время лесных пожаров в августе прошлого года. Об этом сообщает портал Legit. По данным портала Alarabiya, еще 15 человек, участвовавших в публичной казни, приговорили к различным тюремным срокам.

38-летний Джамель Бен Исмаил был забит до смерти и сожжен, после того как пришел в полицейский участок, узнав, что его подозревают в поджогах. Лесные пожары в Алжире унесли жизни не менее 90 человек по всей стране.

Позже выяснилось, что Исмаил отправился в регион в качестве волонтера, чтобы помочь в тушении пожаров. Суд в пригороде столицы Алжира Дар-эль-Бейде 24 ноября «приговорил 49 человек к казни за убийство и нанесение увечий его телу».

В Алжире действует мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров с момента осуществления последней казни в 1993 году.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Сегодня в Монголии открывается новая железнодорожная линия Зуунбаян — Ханги
  • Пашинян: отсутствие в ОДКБ согласия по поводу агрессии Азербайджана наносит ущерб альянсу
  • Видео гибели звезды советского кино Евгения Урбанского в Узбекистане найдено спустя 57 лет


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com