В Алжире 49 человек приговорили к смертной казни за линчевание мужчины

CentralAsia (KZ) - Суд в Алжире приговорил 49 человек к смертной казни за линчевание мужчины, ошибочно обвиненного в поджогах во время лесных пожаров в августе прошлого года. Об этом сообщает портал Legit. По данным портала Alarabiya, еще 15 человек, участвовавших в публичной казни, приговорили к различным тюремным срокам.

38-летний Джамель Бен Исмаил был забит до смерти и сожжен, после того как пришел в полицейский участок, узнав, что его подозревают в поджогах. Лесные пожары в Алжире унесли жизни не менее 90 человек по всей стране.

Позже выяснилось, что Исмаил отправился в регион в качестве волонтера, чтобы помочь в тушении пожаров. Суд в пригороде столицы Алжира Дар-эль-Бейде 24 ноября «приговорил 49 человек к казни за убийство и нанесение увечий его телу».

В Алжире действует мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров с момента осуществления последней казни в 1993 году.

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