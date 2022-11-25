«10 минут для новости, способной вызвать войну НАТО с Россией». Издание Semafor выяснило, как в Associated Press обсуждали падение ракеты в Польше

CentralAsia (CA) - 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета. Погибли два человека. Международное агентство Associated Press (AP) вскоре выпустило срочную новость: «Высокопоставленный сотрудник американской разведки говорит, что российские ракеты пересекли границу члена НАТО Польши, убив двух человек».

BREAKING: A senior U.S. intelligence official says Russian missiles crossed into NATO member Poland, killing two people.



A Polish government spokesman did not immediately confirm the information, but said leaders were meeting on "crisis situation." https://t.co/W1hhjwa6ez — The Associated Press (@AP) November 15, 2022

Associated Press — одно из крупнейших и наиболее уважаемых информагентств мира, сообщения которого регулярно публикуют тысячи изданий. Новость о возможной атаке России на страну — члена НАТО разошлась мгновенно. В соцсетях и СМИ начали обсуждать, спровоцирует ли попадание российской ракеты на польскую территорию вступление Североатлантического альянса в войну против РФ. Официально Польша и США новость не подтверждали, однако власти Польши созвали срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне и повысили боеготовность воинских частей. Президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил, что российские ракеты ударили по Польше.

Вскоре выяснилось, что ракета была выпущена украинской установкой ПВО С-300 (Россия с самого начала отвергала причастность к инциденту, однако Москва делает это даже в тех случаях, когда российская причастность к событию подтверждается многочисленными свидетельствами). На следующий день, 16 ноября AP опубликовало опровержение своей новости: «Последующие сообщения показали, что это ракеты российского производства и они были, скорее всего, выпущены Украиной для защиты от российской атаки».

The new assessment contradicts information earlier Tuesday from a senior U.S. intelligence official who told the AP that Russian missiles crossed into Poland.https://t.co/0M7UuvMmEz — The Associated Press (@AP) November 16, 2022

Как отметила The Washington Post, «новостные организации могут ошибаться и ошибаются», однако «редко ошибочное сообщение становится причиной для международной паники». Газета подчеркивает: утверждения, что ракеты были российскими, с готовностью распространяли и другие СМИ, не дожидаясь подтверждений.

Спустя еще несколько дней, 21 ноября стало известно, что AP уволило репортера, передавшего непроверенную информацию. Это 35-летний Джеймс Лапорта — бывший морпех, с 2020 года писавший в AP на темы национальной безопасности. Изначально в агентстве не стали подтверждать увольнение, заявив лишь, что при нарушении стандартов «должны предприниматься шаги для защиты целостности новостной работы». «Мы не принимаем эти решения с легкостью, и они не основываются на единичных инцидентах», — говорилось в сообщении.

Чуть позже AP признало увольнение и выпустило подробную статью о случившемся. В материале сообщалось (со ссылкой на анонимные источники в агентстве), что именно Джеймса Лапорту признали сотрудником, который нес основную ответственность за ошибку — ошибку, «особенно серьезную из-за опасности, связанной с обязательствами НАТО отвечать на нападение на своих членов».

Из статьи следует, что в Associated Press решили, что Лапорта нарушил правила работы с анонимными источниками. По этим правилам, журналисты агентства, когда они вынуждены ссылаться на анонимные источники, должны получать на это согласование руководства, называя их имена (аналогичные или похожие правила существуют в большинстве качественных СМИ). Сообщая коллегам в рабочем чате о российских ракетах в Польше, Джеймс Лапорта заявил, что источник заверен Роном Никсоном — вице-президентом AP, отвечающим в том числе за расследования. Однако Никсон, по собственным словам, не знал об использовании этого источника конкретно для этой новости.

В AP признали, что правила агентства также требуют подтверждать информацию от анонимного собеседника у второго источника — и что это правило не было выполнено в новости про Польшу (хотя вопрос об этом и возник в рабочей переписке). Единственным исключением из этого правила может быть ситуация, когда источник настолько авторитетен, что его положение позволяет ему иметь доступ к передаваемой информации, а само сообщение содержит столько деталей, что сомнений в его правдивости не возникает.

23 ноября издание Semafor опубликовало скриншоты рабочего чата Associated Press — и они заставляют усомниться в том, что главная ответственность за публикацию непроверенного сообщения лежит на репортере. Вот перевод этой переписки, которая происходила в течение восьми минут.

Джеймс Лапорта: От высокопоставленного источника в американской разведке (заверен Роном Никсоном): да, российские ракеты пересекли границу Польши. По меньшей мере два человека погибли, согласно первым сообщениям. Кроме того, ракеты вошли в пространство Молдовы — пострадавших нет, насколько известно сейчас.

Редактор европейского отдела Лиза Лефф: Мы можем послать срочную новость или нам нужно подтверждение от другого источника и / или Польши?

Джеймс Лапорта: Этот вопрос не в моей компетенции.

Корреспондент в Польше Моника Щчисловска: Ближайший город (небольшой) — это Сокаль, может быть, 25 километров по прямой. Ближайшие большие города — Львов и Луцк (правильное написание?). Оба города ближе, чем в 100 километрах, скорее, в 90 километрах от Пшеводува по прямой.

Корреспондент в Польше Ванесса Гера: Поскольку представитель правительства Польши подтверждает кризисную ситуацию, я бы проголосовала за выпуск такой новости: «Варшава, Польша. Высокопоставленный источник в разведке США говорит, что российские ракеты пересекли границу члена НАТО Польши, убив двоих человек».

Не могу представить, что сотрудник американской разведки ошибется по такому поводу.

Польские СМИ говорят, что два человека мертвы.

Лефф: [Замглавы европейского отдела] Зеина Карам, ты согласна?

[Новостной директор по центральным штатам США] Том Берман, что скажешь?

Джеймс Лапорта, ты можешь подготовить срочный материал?

Лапорта: Нет, я вообще-то на приеме у врача. То, что я передал — все, что я сейчас знаю.

Зеина Карам: Да, должно быть окей, я вижу, что источник заверен Роном Никсоном.

Гера: Да, делаем.

Лапорта: Интересно, провоцирует ли это пятую статью.

Неназванный сотрудник AP: И я думаю о том же.

Лефф: Отправляю [новостное] уведомление, если нет возражений.

Щчисловска: Местное «Радио Люблин» говорит, что два человека погибли в результате взрывов. Глава региона Лех Справка выехал на место, сообщает «Радио Люблин».

Лефф: Уведомление отправлено, [руководитель отдела главных новостей] Крис Сандхайм.

Как следует из переписки, которую удалось получить журналистам Semafor, решение о публикации срочной новости по одному источнику приняли редакторы — сам репортер, если верить скриншотам, на публикации не настаивал и вообще находился у врача. Судя по всему, ключевым фактором стал ошибочной вывод редакторов, что Лапорта заверил свой источник для этой новости у высокопоставленного сотрудника агентства. Однако репортер этого прямо и не утверждал: его слова можно интерпретировать так, что Рон Никсон подтверждал надежность этого источника в принципе.

Возможное подтверждение новости у второго источника в соответствии с правилами AP, судя по переписке, опубликованной в Semafor, толком обсуждено не было (по крайней мере, в этом чате): Лапорта от обсуждения отстранился, а другие сотрудники на соответствующий вопрос редактора не ответили. Соответствовал ли источник критериям, позволяющим в качестве исключения опубликовать новость без подтверждения, в переписке также не обсуждается. Единственная мысль в этом направлении прозвучала так: «Не могу представить, что сотрудник американской разведки ошибется по такому поводу». И высказал ее не Лапорта.

«Тот факт, что агентству для публикации новости, теоретически способной спровоцировать вооруженный конфликт между НАТО и Россией, понадобилось менее десяти минут, один анонимный источник и около дюжины сообщений в [мессенджере] Slack, позволяет предположить наличие системной редакционной проблемы, а не ошибку одного репортера», — считает автор статьи, медиа-обозреватель Semafor Макс Тани.

В AP ранее заявили, что не собираются наказывать редакторов, принявших решение о публикации. Джеймс Лапорта заявил, что «с удовольствием бы прокомментировал ситуацию, однако AP запретило ему это делать».