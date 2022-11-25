Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан

- Узбекистан, политика
- 11:59, 25 ноября 2022
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Шавкат Мирзиёев
CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит визит в Кыргызстан.
Об этом стало известно по итогам торжественной церемонии вручения верительных грамот вновь назначенными в Узбекистан зарубежными послами, которая прошла 23 ноября в Ташкенте.
Точная дата визита Мирзиёева не была озвучена.
«Предстоящий визит президента Узбекистана в Кыргызстан послужит дальнейшему укреплению двусторонних отношений», – говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.
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