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Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан
Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит визит в Кыргызстан.

Об этом стало известно по итогам торжественной церемонии вручения верительных грамот вновь назначенными в Узбекистан зарубежными послами, которая прошла 23 ноября в Ташкенте.

Точная дата визита Мирзиёева не была озвучена.

«Предстоящий визит президента Узбекистана в Кыргызстан послужит дальнейшему укреплению двусторонних отношений», – говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

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