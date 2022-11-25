Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит визит в Кыргызстан.

Об этом стало известно по итогам торжественной церемонии вручения верительных грамот вновь назначенными в Узбекистан зарубежными послами, которая прошла 23 ноября в Ташкенте.

Точная дата визита Мирзиёева не была озвучена.

«Предстоящий визит президента Узбекистана в Кыргызстан послужит дальнейшему укреплению двусторонних отношений», – говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.