Монголия готова использовать свой второй железнодорожный переезд на основной экспортный рынок — КНР

CentralAsia (MNG) - Сегодня состоялось открытие 226,9 км железной дороги в направлении Зуунбаян — Ханги.

Железная дорога протяженностью 226,9 км в направлении Зуунбаян — Ханги, которая является новыми воротами для экспорта и импорта, была введена в эксплуатацию в рамках возрождения порта в рамках «Новой политики возрождения», проводимой правительством Монголии. Работы по строительству этой железной дороги были начаты в марте 2022 года и в рамках государственного и частного финансирования были завершены за восемь месяцев, и по новому стальному пути прошел первый поезд.

В открытии железной дороги приняли Зуунбаян — Ханги участие премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, министр развития дорог и транспорта Бямбацогт Сандаг, министр экономического развития Хурэлбаатар Чимэд и застройщики, железнодорожники, местные жители.

«267-километровая железная дорога в направлении Гашуунсухайт, основных экспортных ворот Монголии, была введена в эксплуатацию в сентябре прошлого года после 16-летнего опоздания. Однако сегодня мы увидели, что 226,9-километровая железная дорога Ханги-Мандал, которая почти той же длины, можно построить за восемь месяцев, летом и осенью.

Если бы строительство экспортных железных дорог продолжалось такими темпами, то сегодня Монголия была бы свободна от внешнего долга, экономический потенциал достиг бы около 100 трлн тугриков, ВВП на душу населения составил бы 10 тысяч долларов США, а качество жизни граждан было бы резко изменились. Это называется упущенной выгодой. Мы не должны повторять такой досадной ошибки.

Мы, монголы, доказали на международном уровне, что можем начать работу и завершить ее за короткий период времени. Я уверен, что это событие вызовет позитивное отношение к Монголии во многих отношениях и окажет большое влияние на инвестиционную среду.

Через шестьдесят шесть лет после своего основания в 1956 году железнодорожный порт Зуунбаян — Эрээн-хото теперь мы готовы использовать вторые железнодорожные ворота на свой основной экспортный рынок, Китай.

С вводом в эксплуатацию новой железной дороги пропускная способность импорта и экспорта товаров увеличится на 20 млн тонн, общий объем железнодорожных перевозок увеличится на 65 процентов, а перевозки на мировой рынок сократятся на 242 км, что сэкономить время и транспортные расходы», — сказал премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

Пограничный порт Ханги был создан 11 декабря 2002 года. Он расположен в сомоне Хатанбулаг аймака Дорноговь. Он граничит с портом Мандал, который расположен в хошуне Дархан муу мянганы холбоот, города Бугат, Внутренней Монголии, КНР.

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