Минобороны России сообщило о втором за два дня обмене пленными с Украиной

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CentralAsia (CA) - В Россию вернулись 50 военных, находившихся в плену в Украине, их доставят в Москву для лечения и реабилитации, сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

«24 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. <...> Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — говорится в сообщении ведомства.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак, в свою очередь, сообщил, что на Украину также вернулись 50 военных, находившихся в плену в России.

«Это 20 нацгвардейцев, 12 ребят из ВМС, десять бойцов ВСУ, шесть — ГПСУ (погранслужбы), два из ТрО (территориальной обороны). Среди них двое офицеров и 48 рядовых и сержантов. Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из «Азовстали», а также 15 пленных из ЧАЭС и семь — с острова Змеиный», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал об обмене военнопленными с украинской стороной в формате «50 на 50».

23 ноября, Минобороны РФ подтвердило обмен 35 российских военнопленных. Украина тогда вернула 36 человек: 35 военных и одного гражданского.

После начала российских военных действий в Украине стороны неоднократно сообщали об обмене военнопленными. Так, в ноябре стороны в общей сложности обменяли уже более 200 человек: 3 ноября обмен проходил по формуле «107 на 107», а неделей позже Киев и Москва вернули по 35 военных, рассказывал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.