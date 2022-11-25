Зеленский допустил возвращение Крыма невоенным путем

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на участившиеся ракетные удары со стороны России, его страна полна решимости вернуть все утраченные территории. Он отметил, что при возможности будет не против того, чтобы вернуть Крым невоенным путем.

«Я понимаю, что все в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за. Если решение не предполагает деоккупации и Крым входит в состав Российской Федерации, никто не должен тратить на это свое время. Это пустая трата времени»,— сказал Зеленский в разговоре с The Financial Times.

Он признал, что судьба полуострова стоит в международной повестке дня. Некоторые западные партнеры обеспокоены тем, что любая попытка Украины вернуть Крым может привести к опасной эскалации со стороны Москвы, возможно, даже к применению ядерного оружия, пишет газета.

«Мы должны вернуть все земли… Потому что я считаю, что поле боя — это путь, когда нет дипломатии. Если вы не можете полностью вернуть свою землю, война просто замораживается. Это вопрос времени, когда она возобновится»,— заявил Владимир Зеленский.

The Financial Times отмечает, что с прошлого месяца Москва активизировала бомбардировки жизненно важной инфраструктуры Украины, надеясь, по версии газеты, вынудить Киев пойти на уступки. В настоящий момент после ракетной атаки 23 ноября в Украине почти во всех регионах остаются серьезные проблемы с электроснабжением.