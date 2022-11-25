Украина оценила восстановление своей энергосистемы в сотни миллионов долларов

CentralAsia (CA) - Для восстановления энергетической системы Украины, поврежденной из-за обстрелов, понадобится несколько сотен миллионов долларов. Об этом Financial Times (FT) заявил министр инфраструктуры страны Александр Кубраков. Точную сумму он не назвал, но уточнил, что эти деньги должны выделить в дополнение к тем, которые уже тратятся из бюджета.

По данным FT, в Украине возникла нехватка трансформаторных блоков, необходимых на замену тем, которые в стране используют еще со времен СССР. Киев хочет закупить недостающие трансформаторы у Литвы и Польши, а также намерен наладить собственное производство. Издание отмечает, что их выпуск занимает от четырех до восьми месяцев.

23 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна подверглась массированным ударам со стороны России. Спустя сутки, по словам Зеленского, почти во всех регионах оставались серьезные проблемы с электроснабжением, а в 15 были отмечены перебои с водоснабжением. Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан уехать в частные дома.