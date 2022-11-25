В Узбекистане поправки в Конституцию отправили на доработку

CentralAsia (UZ) - Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 24 ноября приняла постановление о продолжении работы по совершенствованию проекта конституционного закона о поправках в Конституцию. Последние месяцы о работе над поправками почти не сообщалось.

Вице-спикер палаты, глава партии «Миллий тикланиш» и член конституционной комиссии Алишер Кадиров после завершения заседания заявил, что «проект закона возвращён ответственным комитетам с учётом многочисленных предложений депутатов». «Я это решение не поддержал, но считаю, что многие высказанные предложения обоснованы и должны быть серьёзно изучены», — добавил он.

Председатель Комитета нижней палаты парламента по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам Джахонгир Ширинов сообщил, что в Конституцию планируется внести 15 новых статей и 1 новую главу, а также изменения и дополнения в 76 статей.

По его словам, сегодня проект обсуждается и дорабатывается на совместных заседаниях ответственных комитетов палаты, а также на заседаниях фракций политических партий. Наряду с этим проводятся заседания ответственных комитетов с участием специалистов, экспертов, представителей общественности и СМИ («Газете.uz» о встречах с журналистами неизвестно).

Организуются встречи с авторами наиболее актуальных предложений, которые также принимают участие в обсуждениях. С авторами же из отдалённых районов ведётся онлайн-работа, сообщил депутат.

По итогам обсуждения 128 депутатов проголосовали за принятие постановления о продолжении работы над поправками, 1 выступил против и 1 не голосовал.

Спикер палаты Нурдинжон Исмоилов сообщил, что в документе даются рекомендации ответственным комитетам и конституционной комиссии продолжить работу, привлечь экспертов для изучения поправок, усилить работу по обоснованию разработки предложений по поправкам и обеспечить рассмотрение предложений граждан, которые продолжают поступать.

Народное обсуждение поправок в Конституцию было завершено 1 августа. На обсуждение сначала было отведено 10 дней. Затем депутаты признали, что этого времени было мало, и добавили ещё 10 дней. Впоследствии было решено продлить обсуждение ещё на 15 дней.

После волнений в Каракалпакстане 1−2 июля, вызванных предложенными поправками об изменении статуса республики, статьи, касающиеся Каракалпакстана, были из проекта исключены.

После завершения народного обсуждения 1 августа конституционная комиссия сообщила, что ответственные комитеты Законодательной палаты «продолжат работу по обобщению и анализу предложений, поступивших от соотечественников, а также доработке законопроекта». Комиссия время от времени сообщала о планируемых изменениях в отдельные статьи, но полностью открытым этот процесс назвать было нельзя.

В начале октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что с реформой Конституции торопиться не нужно.

Впервые о необходимости реформы Конституции в инаугурационной речи в ноябре прошлого года заявил президент, уточнив, что такое предложение поступает от жителей страны.

В поздравлении народу Узбекистана по случаю 29-й годовщины Конституции в декабре Шавкат Мирзиёев предложил принять поправки к 30-летию Конституции — к 8 декабря 2022 года.

20 июня на встрече с членами конституционной комиссии президент предложил принять поправки в Конституцию через референдум.

Согласно закону о референдуме, он может проводиться в течение не мене полутора месяцев после объявления палатами Олий Мажлиса даты референдума. Эта дата до сих пор не была объявлена, а до 8 декабря осталось меньше полутора месяцев. Это означает, что референдум в оставшееся до Дня Конституции время не состоится.

«Газета.uz» публиковала статью о том, что в проекте поправок, который выставлялся на народное обсуждение, не хватает изменений, связанных с реальным разделением властей и укреплением репрезентативной демократии, при этом в нём были противоречия и повторы.