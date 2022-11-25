экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев после переизбрания совершит первый зарубежный визит в Россию
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 ноября посетит Россию с официальным визитом, сообщает Акорда.

Отмечается, что это будет первый зарубежный визит Токаева после переизбрания на пост главы государства.

«В Москве глава государства проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным. Также лидеры двух стран в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России», - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, два президента проведут переговоры, пообщаются за рабочим завтраком и подпишут совместные документы.

«Это будет полноформатный, очень важный для двусторонних российско-казахстанских отношений визит», - подчеркнул Песков.

Внеочередные выборы президента в Казахстане состоялись 20 ноября, на следующий день ЦИК страны объявила о победе Токаева. За него проголосовали 81,31% или 6 456 392 граждан Казахстана. Согласно новой Конституции, глава государства избирается на семь лет без права переизбрания на второй срок.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Минобороны России сообщило о втором за два дня обмене пленными с Украиной
  • Кыргызстан и Таджикистан серьезно продвинулись в урегулировании конфликта на границе, - Лукашенко
  • Байден поручил Госдепу выделить $400 млн на военную поддержку Украины


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com