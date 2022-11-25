Токаев после переизбрания совершит первый зарубежный визит в Россию

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 ноября посетит Россию с официальным визитом, сообщает Акорда.

Отмечается, что это будет первый зарубежный визит Токаева после переизбрания на пост главы государства.

«В Москве глава государства проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным. Также лидеры двух стран в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России», - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, два президента проведут переговоры, пообщаются за рабочим завтраком и подпишут совместные документы.

«Это будет полноформатный, очень важный для двусторонних российско-казахстанских отношений визит», - подчеркнул Песков.

Внеочередные выборы президента в Казахстане состоялись 20 ноября, на следующий день ЦИК страны объявила о победе Токаева. За него проголосовали 81,31% или 6 456 392 граждан Казахстана. Согласно новой Конституции, глава государства избирается на семь лет без права переизбрания на второй срок.

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