Песков считает высказывания Зеленского о Крыме доказательством неготовности к мирному урегулированию

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма говорят о неготовности и нежелании Киева выходить из конфликта невоенными методами.

Пресс-секретарь президента отметил, что российские СМИ неправильно передали суть высказывания президента Украины. «До начала СВО в конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовыми методами. Де-факто Украина от этого не отказалась. Для нас это обсуждение темы отчуждения территории России. Другого понимания быть не может. Но подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовой к урегулированию проблемы невоенными методами»,— сказал Песков.

В разговоре с Financial Times Владимир Зеленский заявил, что если кто-то готов предложить Украине возвращение в ее состав Крыма невоенным путем, он «будет только за». При этом он подчеркнул, что Киев решительно настроен вернуть себе все утраченные территории.