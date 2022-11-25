Алиев сообщил об отмене встречи с Пашиняном в Брюсселе

CentralAsia (CA) - Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе 7 декабря не состоится, сообщил азербайджанский лидер, передает Trend.

Алиев указал, что с его помощником Хикметом Гаджиевым связался офис главы Совета Евросоюза Шарля Мишеля, где заявили, что Пашинян дал согласие на встречу при условии участия в ней французского президента Эмманюэля Макрона.

«Это означает, что встреча не состоится», — сказал Алиев на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика». В Брюсселе лидеры планировали обсудить ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

6 октября президент Ильхам Алиев и Никол Пашинян встречались в Праге на саммите Европейского политического сообщества. После переговоров они анонсировали заключение мирного соглашения до конца 2022 года. При этом стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.