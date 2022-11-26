Открытие железной дороги Зуунбаян — Ханги должно значительно увеличить экспорт и экономику Монголии

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай вчера открыл новую крупную железнодорожную ветку, которая значительно повысит экспортную конкурентоспособность страны и экономику в целом в рамках правительственной «Новой политики восстановления».

Железная дорога Зуунбаян — Ханги, протяженностью 226,9 км пересекающая юго-восточную часть Монголии, обеспечивает жизненно важную связь между железной дорогой Тавантолгой — Зуунбаян и пограничным переходом Ханги — Мандал на монголо-китайской границе.

Благодаря дальнейшему соединению с новой железной дорогой, строящейся на границе с Китаем, расстояние перевозки грузов по этому важному экономическому коридору сократится почти вдвое, что значительно увеличит торговлю полезными ископаемыми, такими как железная руда.

Поскольку строительство железной дороги Зуунбаян — Ханги началось только в марте 2022 года, завершение этого проекта должно привести к быстрому 30-процентному увеличению объема экспортных грузовых перевозок Монголии, при этом годовой объем грузовых перевозок должен стабилизироваться примерно вдвое по сравнению с нынешним уровнем в 10,4. миллионов тонн с 2025 года, что значительно увеличит доходы государственного бюджета и занятость местного населения.

Выступая после открытия, Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай сказал:

«Новая железная дорога Зуунбаян — Ханги была построена всего за восемь месяцев в рамках инвестиционной модели государственно-частного партнерства и является новыми воротами Монголии для конкурентоспособной транспортировки экспортной продукции горнодобывающей промышленности на мировой рынок.

«Сегодняшнее открытие знаменует собой важную веху в «Новой политике восстановления» правительства Монголии, которая направлена на укрепление экономики страны после пандемии и превращение Монголии в ведущую азиатскую страну к 2050 году».

Не имея выхода к морю, Монголия в своей торговле использует 42 сухопутных пограничных пункта, однако по состоянию на март этого года только три из них были связаны железными дорогами. Завершение этого проекта обеспечивает второй новый железнодорожный переход на юге страны, и цель Новой политики восстановления состоит в том, чтобы обеспечить последовательное соединение всех пограничных пунктов автомобильными, железными и автомобильными дорогами.

В строительстве железной дороги принимали участие 180 предприятий и более 3500 рабочих.

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