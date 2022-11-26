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Токаев официально стал президентом Казахстана на ближайшие 7 лет

CentralAsia (KZ) -  В Астане прошла инаугурация Касым-Жомарта Токаева в качестве президента Казахстана. Он принес присягу и официально вступил в должность. Токаев был переизбран главой государства на семь лет.

Церемония состоялась во Дворце независимости. На нее прибыли, в числе прочих, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также члены правительства и депутаты парламента, дипломаты и представители общественности.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

После исполнения государственного гимна, глава Центризбиркома вручил Касым-Жомарту Токаеву удостоверения личности.

Инаугурация избранного в ходе внеочередных выборов президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась спустя шесть дней после выборов.

Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По данным Центризбиркома, занимавший пост президента Токаев был переизбран, получив 81,31% голосов избирателей. Итоговая явка на выборах составила 69,44%. Предыдущие выборы прошли в 2019 году, тогда Касым-Жомарт Токаев набрал 70,96% голосов.

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