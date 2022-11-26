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Выборы в сенат Казахстана пройдут 14 января

CentralAsia (KZ) -  Выборы депутатов сената парламента Казахстана пройдут 14 января 2023 года. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Этим же документом он поручил правительству, акимам городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов.

Согласно другому указу главы государства, выборы в Мажилис (нижнюю палату парламента) Казахстана и местные представительные органы (маслихаты) запланированы на июнь 2023 года. Точные даты пока не определены.

Сегодня, 26 ноября, Токаев вступил в должность президента Казахстана на второй срок. Он был переизбран по итогам досрочных президентских выборов, которые прошли в Казахстане 20 ноября. По данным Центризбиркома, президент набрал 81,31% голосов избирателей.

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