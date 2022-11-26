NASA показало спутниковые снимки Украины без света после российских ударов

CentralAsia (CA) - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало спутниковые снимки от 24 ноября, на которых показана Украина в полной темноте. Кадры размещены на сайте агентства.

Снимок сделан ночью. На нем видно, что в окружающих Украину странах в это время горит свет, тогда как на ее территории можно увидеть лишь несколько небольших сгустков света.

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Россия наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины с начала октября. Первая такая атака произошла 10 октября, спустя два дня после взрыва на Крымском мосту. ФСБ считает его организатором Киев, Украина отрицает причастность ко взрыву.

После ударов по объектам инфраструктуры по всей Украине начались перебои с электричеством. После очередной атаки 23 ноября в Киеве и других крупных городах страны отключили электричество. Как отмечали в «Укрэнерго», дефицит в энергосистеме по состоянию на вечер 25 ноября составлял 30%.

Президент Украины Владимир Зеленский после российских ударов сообщил, что в стране открыли более 4 тыс. «пунктов несокрушимости». Это помещения (иногда в виде легких конструкций, иногда оборудованные в стационарных зданиях), в которых люди могут согреться, выпить чай, зарядить телефоны и воспользоваться интернетом вне зависимости от того, будет ли в городе электричество. Они будут открываться в случае новых ракетных обстрелов по стране.

В Кремле говорили, что российские удары нацелены на объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».