Представитель офиса Зеленского заявил, что население Киева некуда переселить при ЧС

Михаил Подоляк

CentralAsia (CA) - Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в случае чрезвычайной ситуации (ЧС) население Киева переселить некуда. Об этом Подоляк сообщил в интервью «24 каналу».

«Я не об эмоциях, а о холодном расчете. Поэтому у меня и вопрос — куда же переселять часть Киева, где у нас территория, находящаяся не под ракетными атаками или не потерявшая свет?» — спросил советник главы офиса президента.

«Куда нам вывезти миллион людей, которые уже даже смогли приспособиться с точки зрения тяжести этой зимой. Которые все понимают и помогают друг другу?» — заявил Михаил Подоляк и еще задался вопросом, куда можно уехать киевлянам. «В Польшу всем ехать? А кто будет тогда в этой стране символизировать несокрушимость?» — продолжил Подоляк, призвав относиться к ситуации предметно. Украина не та страна, которая не знает, что делать, отметил советник главы офиса президента.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее говорил, что об эвакуации из Киева речи не идет. При этом он призвал жителей, у которых есть частные дома, переехать туда, так как там есть «печь, тепло, независимое водоснабжение».

Ранее глава крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко в интервью BBC предложил украинцам покинуть страну «на три-четыре месяца» для экономии энергии. Позже в ДТЭК пояснили, что ее гендиректор не подразумевал отъезд из-за чрезвычайной ситуации.

В Украине регулярно отключают электроэнергию. По словам официальных лиц Украины, это связано с обстрелами энергетической инфраструктуры страны со стороны России.