Бельгия направит Украине подводные дроны и мобильные лаборатории

- Азия и мир, политика
- 16:23, 26 ноября 2022
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CentralAsia (CA) - Совет министров Бельгии одобрил поставку Украине десяти беспилотных подводных аппаратов и двух мобильных лабораторий, сообщила глава Минобороны страны Людивин Дедондер. Бельгия также направит около 100 инструкторов для обучения украинских военных в рамках тренировочной миссии Евросоюза (ЕС).
Решение о предоставлении помощи было согласовано накануне, 25 ноября. Дедондер рассказала газете Le Soir, что беспилотные дроны позволяют находить все подводные угрозы, в том числе мины. Мобильные лаборатории, по ее словам, могут быть развернуты «рядом с местом, где произошел инцидент химического, бактериологического, радиологического или ядерного характера», а также в зонах бедствия.
Бельгия уже потратила на военные поставки Украине €76 млн. Премьер Бельгии Александр Де Кроо в мае говорил, что нужно продолжать поддерживать Киев. Бельгийские власти в рамках санкций также заморозили около €50 млрд российских активов.