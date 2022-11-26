Фонд Сороса уйдет из Таджикистана после 25 лет работы в стране

Джордж Сорос

CentralAsia (TJ) - Благотворительная организация американского миллиардера Джорджа Сороса (Forbes оценивает его состояние в $6,7 млрд) Open Society Foundation («Открытое Общество» или Фонд Сороса) объявила о решении закрыть свое местное отделение — «Фонд Содействия» в Таджикистане, говорится в заявлении на сайте фонда.

В фонде отметили, что данное решение — результат «трансформации, начатой в 2021 году по пересмотру приоритетов своей деятельности и реструктуризации своих более чем 20 полуавтономных национальных фондов по всему миру с применением нового регионального подхода».

В этой связи «Фонд Содействия» в Таджикистане прекращает прием заявок и запросов на грантовые проекты. Обязательства по выплатам в рамках действующих грантов будут выполнены своевременно, говорится в сообщении фонда.

Международная благотворительная организация «Открытое Общество» (Фонд Сороса) поддерживает программы в области образования, культуры, а также искусства и здравоохранения. Отделения фонда работают более чем в 40 странах.

Сорос начал выделять деньги на благотворительность в 1979 году, сосредоточивавшись на борьбе с коммунизмом в Восточной Европе. В 1984 году он основал в Венгрии, где родился, фонд, который поставлял в университеты и библиотеки ксероксы для распространения информации против социалистического просоветского режима. Название для фонда он взял из книги философа и социолога Карла Поппера — одного из своих учителей и «защитника демократии».

Помимо Таджикистана, ранее Фонд Сороса прекратил работу в Турции, после того как президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ее в финансировании протестов в 2013 году, а также в Белоруссии, России и Венгрии. «Решение переместить все операции из Будапешта принято, так как правительство Венгрии подготавливает дальнейшие ограничения для неправительственных организаций (НПО) с помощью законопроекта «Остановить Сороса», — говорилось в заявлении организации в 2018 году.

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