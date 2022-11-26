The Economist: Россия использует энергетическое оружие. Насколько это будет смертельно для Европы?

CentralAsia (CA) - Чтобы выиграть войну в Украине, президенту РФ Владимиру Путину нужно, чтобы Запад перестал поддерживать его противника. Его лучшая возможность вбить клин между ними представится этой зимой. До войны Россия поставляла 40-50% импорта природного газа в ЕС. В августе Путин перекрыл краны на большом трубопроводе в Европу. Цены на топливо подскочили, сдавив экономики союзников Украины, пишет The Economist.

Пока что Европа хорошо перенесла этот шок, накопив достаточно газа, чтобы заполнить хранилища. Но рост оптовых цен на энергию все же коснулся многих потребителей. Несмотря на то, что рыночные цены на топливо снизились по сравнению с их пиковыми значениями, реальные средние расходы на газ и электроэнергию для жилых домов в Европе на 144% и 78% превышают показатели за 2000–2019 годы.

Эти затраты меркнут по сравнению с тем ужасом, который пережили украинцы. Но они по-прежнему имеют значение, потому что чем ниже температура, с которой люди сталкиваются, тем больше вероятность того, что они умрут. И если историческая взаимосвязь между смертностью, погодой и затратами на энергию сохранится (а это может и не произойти, учитывая высокие текущие цены), число погибших от «энергетического оружия» Путина может превысить число солдат, погибших до сих пор в бою.

Несмотря на то, что волны тепла получают больше внимания, холодные температуры обычно более смертоносны, чем жаркие. В период с декабря по февраль в неделю умирает на 21% больше европейцев, чем с июня по август.

В прошлом изменения цен на энергоносители мало влияли на смертность. Но в этом году рост расходов на удивление велик. Издание построило статистическую модель, чтобы оценить эффект, который может иметь этот ценовой шок.

Соотношение между ценами на энергоносители и смертностью зимой может измениться в этом году. Но если прошлые модели сохранятся, текущие цены на электроэнергию приведут к тому, что смертность превысит исторический средний уровень даже в самую мягкую зиму.

Точные цифры смертности по-прежнему зависят от других факторов, особенно от температуры. В мягкую зиму рост смертности может быть ограничен 32 тыс. сверх среднего исторического значения (с учетом изменений в численности населения). Суровая зима может стоить в общей сложности 335 тыс. дополнительных жизней.

Четыре основных фактора влияют на то, сколько людей погибнет в Европе (за пределами Украины) этой зимой. Двумя наиболее простыми из них являются тяжесть сезона гриппа и температуры. Холод помогает вирусам. Он подавляет иммунную систему, позволяет болезнетворным микроорганизмам дольше выживать в воздухе и заставляет людей собираться в помещении. Кроме того, по мере снижения температуры тела кровь сгущается и повышается ее давление, что повышает риск сердечных приступов и инсультов. Раздраженные дыхательные пути также могут препятствовать дыханию. В Британии недельная смертность от сердечно-сосудистых причин зимой на 26% выше, чем летом. Заболеваемость респираторными заболеваниями выше на 76%. Эти смерти сосредоточены среди стариков. По всей Европе в самые холодные месяцы умирает на 28% больше людей в возрасте от 80 лет, на долю которых приходится 49% общей смертности, чем в самые теплые.

Удивительно, но разрыв в сезонной смертности больше в теплых странах, чем в холодных. В Португалии зимой в неделю умирает на 36% больше людей, чем летом, тогда как в Финляндии всего на 13 % больше. В более прохладных странах лучше отопление и изоляция. Они также, как правило, необычайно богаты и имеют относительно молодое население. Однако если сравнивать температуры внутри стран, а не между ними, данные подтверждают, что холод убивает. В среднем зимой на 1°C холоднее, чем обычно для данной страны, умирает на 1,2% больше людей.

Температуры зимой 2022-2023 годов, вероятно, окажутся между максимумами и минимумами последних десятилетий. Теперь, когда большинство ограничений на передвижение, связанных с Сovid-19, сняты, последствия гриппа, вероятно, также будут находиться в диапазоне, наблюдавшемся в 2000–2019 годах. Цены на энергоносители, третий основной фактор, влияющий на зимнюю смертность, также относительно ограничены. Хотя оптовые цены на топливо колеблются, многие правительства установили потолки цен на энергию для домашних хозяйств. Большинство этих лимитов значительно превышают прошлогодние затраты, но они защитят потребителей от дальнейшего роста рыночных цен.

Последний элемент, однако, гораздо менее определен: взаимосвязь между затратами энергии и смертностью. Авторы статьи оценивают это с помощью своей статистической модели, которая предсказывает, сколько людей умирает каждую зимнюю неделю в каждом из 226 европейских регионов. Модель применима к 27 странам ЕС, за исключением Мальты, а также Великобритании, Норвегии и Швейцарии. Он прогнозирует смертность на основе погоды, демографии, гриппа, эффективности использования энергии, доходов, государственных расходов и затрат на электроэнергию, которые тесно связаны с ценами на самые разные виды топлива для отопления. Используя данные за 2000–2019 годы — авторы исключили 2020 и 2021 годы из-за Сovid-19 — модель была очень точной, учитывая 90% различий в показателях смертности. Когда авторы статьи проверили его прогнозы на годы, когда он не обучался, он показал почти такой же результат.

Высокие цены на топливо могут усугубить влияние низких температур на смертность, удерживая людей от использования тепла и увеличивая их подверженность холоду. Учитывая среднюю погоду, модель обнаруживает, что рост цен на электроэнергию на 10% связан с увеличением смертности на 0,6%, хотя это число больше в холодные недели и меньше в мягкие. Академическое исследование американских данных в 2019 году дало аналогичную оценку.

В последние десятилетия потребительские цены на энергоносители оказывали лишь незначительное влияние на зимнюю смертность, поскольку колебались в довольно узком диапазоне. В типичной европейской стране, если другие факторы остаются неизменными, повышение цены на электроэнергию с самого низкого уровня в 2000–2019 годах до самого высокого уровня увеличивает оценку модели недельной смертности всего на 3%. Напротив, снижение температуры с самого высокого уровня в этот период до самого низкого увеличивает их на 12%.

Однако сейчас цены вырвались из прежнего диапазона. Рост стоимости электроэнергии с поправкой на инфляцию с 2020 года на 60% больше, чем разрыв между самыми высокими и самыми низкими ценами в 2000-2019 годах. В результате взаимосвязь между затратами на энергию и смертностью в этом году может измениться по сравнению с прошлым. В таких случаях, как в Италии, где стоимость электроэнергии выросла почти на 200% с 2020 года, экстраполяция линейной зависимости дает чрезвычайно высокие оценки смертности.

Две другие переменные, отсутствующие в долгосрочных данных, также могут повлиять на уровень смертности в этом году. Многие страны внедрили или расширили схемы денежных переводов, чтобы помочь людям оплачивать счета за электроэнергию, что должно в некоторой степени снизить смертность ниже ожидаемой модели. А Сovid-19 может либо повысить смертность, сделав еще более опасным в холодную погоду, либо снизить ее, потому что вирус уже убил многих старых, слабых людей, наиболее уязвимых к холоду.

Из-за такой неопределенности трудно с уверенностью предсказать смертность в Европе этой зимой. Единственный твердый вывод, который дает наша модель, состоит в том, что если модели 2000–2019 годов сохранят свою актуальность в 2022–2023 годах, энергетическое оружие России окажется очень мощным. При ценах на электроэнергию, близких к их нынешним уровням, типичной зимой погибло бы примерно на 147 тыс. человек больше (на 4,8% больше, чем в среднем), чем если бы эти расходы вернулись к среднему показателю 2015–2019 годов. При умеренных температурах (используя самую теплую зиму за последние 20 лет для каждой страны) эта цифра упадет до 79 тыс., что на 2,7% больше. А с холодными, используя самую холодную зиму в каждой стране с 2000 года, оно вырастет до 185 тыс., то есть на 6,0%.

Размер этого эффекта зависит от страны. В Италии больше всего прогнозируемых смертей из-за резкого роста цен на электроэнергию и большого стареющего населения. Модель не учитывает новые щедрые субсидии Италии для домохозяйств, которые ориентированы на более бедных пользователей. Эти трансферты должны быть очень эффективными, чтобы компенсировать такие высокие цены. Эстония и Финляндия также неудовлетворительны в расчете на человека. С другой стороны, Франция и Великобритания, которые ввели потолки цен, живут достаточно хорошо, а прогнозируемая смертность в Испании почти не меняется. Ожидается, что в Австрии, которая ограничит цены на электроэнергию скромным пределом потребления по выгодной цене 0,10 евро за киловатт-час, число смертей уменьшится.

Для Европы в целом оценка модели смертей, вызванных повышением цен на энергоносители, превышает количество солдат, которые, как считается, погибли в Украине, по 25 000–30 000 с каждой стороны. Сравнение с потерянными годами жизни дало бы другой результат, поскольку снаряды и пули в основном убивают молодых, тогда как холод охотится на стариков. Кроме того, на войне погибло не менее 6500 мирных жителей. Учитывая атаки России на украинскую инфраструктуру, европейской страной, в которой холод унесет больше всего жизней этой зимой, несомненно, будет Украина.

Ущерб, который Путин наносит Украине, огромен. Стоимость его союзников менее заметна. И все же с наступлением зимы их приверженность будет измеряться не только помощью и оружием, но и жизнями.