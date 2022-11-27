В Астане десятки человек были задержаны при «попытке провести митинг»

CentralAsia (KZ) - По меньшей мере десятки человек были задержаны в казахстанской столице вечером 26 ноября, пишут местные СМИ.
В Астане в это время стал недоступен интернет, как мобильный, так и стационарный. Подключение восстановилось после 20 часов, но интернет, по сообщениям, работает с перебоями.
В социальных сетях и мессенджерах распространяют видео задержаний рядом с территорией бывшего торгово-развлекательного центра MEGA.
Агентство КазТАГ сообщает, что задержанные «пытались провести митинг». Тема митинга не указывается.
Интернет-издание «Власть» пишет, что люди «пытались направиться шествием в сторону центра».
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