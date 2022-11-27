Армия США столкнулась с ожирением новобранцев

CentralAsia (KZ) - Только 23% молодых американцев отвечают требованиям вооруженных сил. Такие данные приводит американское издание 19FortyFive.

Недавно США решили организовать курсы предварительной базовой подготовки, цель которых — подготовить новобранцев в соответствии со стандартами веса.

«В этом году армии не хватило 10 тыс. новобранцев, она стремилась набрать 60 000 новых солдат действующей службы. У службы есть еще более высокая цель — набрать 65 000 новых рекрутов в 2023 году. На данный же момент, армия еще не оправилась от невыполнения своих требований по набору персонала, и ей еще предстоит изменить то, как она продвигает службу среди молодых американцев», — отмечено в статье.

Причинами недобора стали, широкое распространение ожирения среди кандидатов и ранее совершенные уголовные правонарушения или проблемы с психикой у кандидатов на вступление в ряди американской армии.

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