В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

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CentralAsia (KZ) - В четырех регионах Украины, включая Днепропетровскую и Кировоградскую области, утром 27 ноября объявили воздушную тревогу.

Сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

Кроме того, воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Впоследствии стало известно, что несколько взрывов прогремели в Кривом Роге. Информацию подтвердил глава города Александр Викул, он призвал жителей оставаться в укрытиях.

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