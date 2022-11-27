В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

- Казахстан, происшествия
- 13:28, 27 ноября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (KZ) - В четырех регионах Украины, включая Днепропетровскую и Кировоградскую области, утром 27 ноября объявили воздушную тревогу.
Сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.
Кроме того, воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Впоследствии стало известно, что несколько взрывов прогремели в Кривом Роге. Информацию подтвердил глава города Александр Викул, он призвал жителей оставаться в укрытиях.
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