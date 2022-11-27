Эрдоган анонсировал производство турецкого беспилотного истребителя

CentralAsia (KZ) - Производство турецкого беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma будет запущено к концу 2023 года, сообщил президент страны Тайип Эрдоган.

«Серийное производство отечественного беспилотного истребителя Kızılelma будет запущено ближе к концу 2023 года», - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Беспилотный летательный аппарат Bayraktar Kızılelma, оснащенный реактивным двигателем, впервые был представлен в Турции в августе текущего года в городе Самсун в рамках авиационно-космического фестиваля Teknofest Karadeniz. Ранее сообщалось, что Bayraktar Kızılelma сможет взлетать с судов с короткой взлетно-посадочной полосой, в том числе флагмана ВМС Турции - TCG Anadolu.

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