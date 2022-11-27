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В Южной Корее при крушении вертолета погибли пять человек

CentralAsia (KZ) -  При крушении вертолета в Южной Корее погибли не менее пяти человек, сообщает 27 ноября агентство Yonhap со ссылкой на пожарных.

Инцидент произошел в уезде Янян провинции Канвондо. Вертолет S-58T американской компании Sikorsky, который был арендован местными властями, совершал облет местности на предмет возникновения лесных пожаров.

Вертолет потерпел крушение 27 ноября в 10:50 (04:50 мск). К месту происшествия были 28 единиц техники, 114 пожарных и один вертолет.

Премьер-министр Хан Док Су приказал сделать все возможное для ликвидации последствий происшествия.

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