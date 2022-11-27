США помогут Казахстану экспортировать нефть из страны, - американский посол

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CentralAsia (KZ) - На встрече с журналистами новый посол США в Казахстане отметил, что поиск альтернативных путей экспорта казахстанской нефти – острый вопрос.

Посол США Дэниел Розенблюм на встрече с журналистами ответил на вопрос о том, какую роль Казахстан может сыграть в решении проблемы, связанной с обеспечением глобальной потребности в энергоресурсах.

Дэниел Розенблюм отметил, что взаимоотношения между США и Казахстаном по вопросам энергетики ведут начало ещё с обретения независимости. Крупнейшие американские компании являются основными партнёрами Казахстана в энергетической сфере и играют большую роль в развитии нефтеперерабатывающей сферы в стране. Сейчас, по словам посла, особенно важно удостовериться, что все казахстанские энергоресурсы, предназначенные для экспорта, дойдут до западных стран, несмотря на сложную ситуацию в мире и проблемы на трубопроводе КТК.

«Одна из основных вещей, за которой мы следим, – экспорт нефти и ресурсов из России в рамках санкций. Чтобы экспорт Казахстана дошёл до нужного адресата, необходима координация действий между Европейским Союзом, США и Казахстаном. Ключом к разрешению этой проблемы будут альтернативные пути перевозки нефтепродуктов из Казахстана. Вопрос стоит остро», – подчеркнул Дэниел Розенблюм.

Посол сообщил, что американские энергетические компании активно обсуждают с правительством Казахстана вопрос, связанный с поиском альтернативных путей для экспорта казахстанской нефти. Он напомнил, что уже достигнуты договорённости о том, что казахстанскую нефть будут транспортировать через Азербайджан с начала 2023 года – это первый шаг в решении поставленной задачи.

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