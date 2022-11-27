Немцам предстоит столкнуться с резким повышением цен на электроэнергию, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Немцам в новом году предстоит столкнуться с массовым и резким повышением цен на электроэнергию, говорится в статье Spiegel.

«В Кельне, например, поставщик Rheinenergie с января будет взимать более чем в два раза больше платы за киловатт-час за основное снабжение», - добавил журнал.

В статье отмечается, что немцам предстоит столкнуться с «высокими рыночными ценами», а новый год начнется с массового повышения цен на электроэнергию.

«Если клиент потребляет больше, он платит обычную договорную цену. Это должно дать стимул к экономии», - подчеркнули в материале.

Спровоцированный конфликтом на Украине энергетический кризис в Европе заставляет все больше и больше поставщиков электричества переложить рост оптовых цен на конечных потребителей, резюмируется в статье.

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