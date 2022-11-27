Исследователи разгадали тайну смерти Карла XII

CentralAsia (KZ) - Шведский король Карл XII умер более 300 лет назад. На протяжении веков высказывались самые разные версии его гибели – от вражеской пули до убийства однополчанами, пишет издание Yle.

Исследователи поставили точку в этом многолетнем споре.

С момента гибели шведского короля Карла XII в ходе норвежского похода во время Северной войны прошло более трех веков. О том, кто его убил, ученые спорили до недавнего времени, но теперь исследователи из Университета Оулу поставили точку в этом вопросе.

Шведский император Карл XII пал, сраженный пулей навылет 30 ноября 1718 года. Большую часть своего правления он провел в военных кампаниях. Считается, что именно он привез в Швецию оригинальный рецепт знаменитых фрикаделек — из Турции.

Король был убит во время осады Фредриксхальда в Норвегии в ходе Северной войны, и его смерть ознаменовала собой конец шведского великодержавия.

Чья пуля убила Карла XII?

Давний вопрос — кто именно его убил. На протяжении веков высказывались самые разные версии — от вражеской пули до однополчан, уставших от вечных войн.

Гроб с королевскими останками вскрывали трижды — в 1746, 1859 и 1917 годах. В последний раз в ходе эксгумации останков из Риддархольмской церкви в Стокгольме их даже просвечивали рентгеном.

Известно, что Карл XII погиб от сквозного пулевого ранения в голову, но предшествовавший ход событий был окутан мраком. И вот исследователи из Университета Оулу разгадали тайну.

Пробные выстрелы из разного оружия

Исследователи из Университета Оулу применили методы из судебно-медицинской экспертизы и использовали баллистические модели человеческого черепа.

По имитации черепа стреляли мушкетными пулями диаметром 19,5 миллиметров с разной скоростью, после чего рану исследовали с помощью компьютерной томографии. Выстрелы проводились из мушкетов и ружей десяти разных калибров и 28-миллиметровой пороховой пушки.

Анализ полученных повреждений показал, что короля едва ли убила свинцовая мушкетная пуля — в таком случае она бы оставила в ране следы свинца.

Покушение пуговицей можно смежно исключить

Изучили исследователи и фетровую шляпу, в которой был застрелен Карл XII. В ней сохранилось четкое круглое отверстие диаметром примерно 19,5 мм, оставленное смертельной пулей. Исследователям удалось доказать, что для такого отверстия в войлоке нужна пуля значительно бóльшего размера, а настолько крупная пуля вряд ли могла быть выпущена из мушкета.

Поэтому легенду, что Карла XII убили пуговицей с военного мундира свои же, можно исключить.

Исследователи заключили, что Карла XII убила железная пуля диаметром свыше 20 миллиметров. Судя по повреждению королевского черепа, она развила скорость порядка 200 метров в секунду — то есть была выпущена из крепости на расстоянии 200 метров.

Таким образом, Карл XII был убит не своими, а вражеской пулей, заключили исследователи.

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