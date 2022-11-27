Ким Чен Ын с дочерью принял участие в фотосессии с работниками ОПК

CentralAsia (KZ) - Генеральный секретарь КНДР Ким Чен Ын с дочерью сфотографировался на память с личным составом, внесшим вклад в успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-17», передает северокорейское Центральное телеграфное агентство.

На фото с Ким Чен Ыном — бойцы роты «Красное знамя», сотрудники, ученые, технические специалисты оборонной научно-исследовательской организации, рабочие военных заводов.

По сообщению агентства, все они «убедили всех в возрастающем с каждым днем военном могуществе» КНДР и продемонстрировали на весь мир поразительную мощь накопленных КНДР сил сдерживания ядерной войны».

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