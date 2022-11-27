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39 тыс. заболевших за сутки. В Китае новая вспышка коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Власти Китая сообщили о рекордном росте заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки в стране выявили почти 39 тыс. 791 новый случай.

Из них 3 709 - с симптомами, 36 082 - без симптомов. Кроме того, умер один человек.

Таким образом, число случаев заражения COVID-19 в Китае возросло до 271 159, а число летальных исходов достигло 5 233.

Четвертый день подряд в стране регистрируется рекордное количество случаев заражения коронавирусом.

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