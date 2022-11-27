Бывший участник группы EXO Крис Ву приговорен к 13 годам лишения свободы

CentralAsia (KZ) - Бывший участник корейской группы EXO Крис Ву приговорен к 13 годам лишения свободы и депортации из Китая по делу об изнасиловании.

Согласно сообщениям китайских СМИ, народный суд Пекинского района Чаоян приговорил Kris к 13 годам лишения свободы и принудительной депортации как комбинированное наказание за группу преступлений, включающих себя изнасилование и за акты «групповой распущенности (sex с участием трех или более участников старше 16 лет).

Ву был арестован и официально обвинен в августе прошлого года после обвинений, выдвинутых в конце июля 18-летней Du Meizhu, влиятельным лицом индустрии красоты. Девушка использовала социальные сети, чтобы обвинить музыканта и актера в изнасиловании ее на свидании, когда ей было 17 лет, и в то время, когда она была пьяна. Позже Du также обвинила его в том, что он поступил так же с другими молодыми девушками, в том числе с двумя несовершеннолетними.

На вынесении приговора присутствовали представители посольства Канады в Китае.

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