The New York Times узнала об истощении запасов вооружения у большинства стран НАТО

Украинские самолеты СУ-27 над селом Озерное, 2018 год

CentralAsia (KZ) - «Изрядно» истощили свой военный потенциал, помогая Украине, 20 из 30 стран-членов НАТО, заявил The New York Times (NYT) источник из числа чиновников альянса.

По его словам, это касается небольших стран. Тем не менее крупные государства, например, Франция, Германия, Италия и Нидерланды, смогут предоставлять Украине оружие и дальше. Таким же членам НАТО, как Польша и прибалтийские государства, на данный момент тяжело заменить то вооружение, которое они уже передали Украине, пишет газета. Проблемой стало и то, что на момент начала спецоперации на Украине в феврале запасы многих стран блока составляли половину от того, что должно было быть у них по плану, отметил другой собеседник издания из альянса.

Всего, указывает NYT, страны НАТО оказали Киеву военную поддержку на сумму около $40 млрд, что равно годовому оборонному бюджету Франции.

Ранее французская газета Le Monde со ссылкой на военных аналитиков и производителей оружия также отмечала, что запасы оружия в странах Запада из-за поставок Киеву достигли критически низких значений.

Во Франции, как писало издание, особую обеспокоенность военных вызывает отправка на Украину четверти от общих запасов самоходных гаубиц Caesar. Это же отмечает и NYT. Французское военное ведомство заказало у компании-производителя NEXTER еще 18 орудий, но их выпуск займет не один месяц, указывала Le Monde.

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