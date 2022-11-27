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В Китае из-за коронавирусного локдауна прошли протесты

CentralAsia (KZ) -  В Китае в знак протеста против жестких мер по борьбе с коронавирусом в ночь на воскресенье, 27 ноября, произошли антиправительственные акции протеста.

Полиция производила задержания. Причиной беспорядков в Шанхае стал пожар в жилом доме в городе Урумчи в северо-западной части КНР. В результате этого пожара вечером 24 ноября погибли не менее десяти человек, еще девять получили травмы.

Многие жители писали, что строгие антикоронавирусные ограничения затруднили борьбу с огнем. Урумчи живет в режиме тотального локдауна уже три месяца.

В Китае в настоящее время регистрируется максимальное количество заражений коронавирусом с самого начала пандемии. 27 ноября министерство здравоохранения в Пекине четвертый день подряд фиксирует более 39 тысяч новых заражений в сутки. В таких мегаполисах, как Пекин и Гуанчжоу, свобода передвижений сильно ограничена

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