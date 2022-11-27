Генсек НАТО признал, что поддержка Украины дорого обходится европейцам

CentralAsia (KZ) - Военная и финансовая поддержка Киева странами Запада в конечном итоге дорого обходится их обществу, но эта поддержка необходима, заявил в воскресенье в интервью Welt am Sonntag генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Рост счетов на продукты питания и электроэнергию означают тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе», - заявил он.

Однако странам Европы, невзирая на такую цену, следует и далее обеспечивать Киев военными поставками, так как «лучший путь поддержать мир - это поддерживать Украину», считает Столтенберг.

Особо генсек НАТО отметил помощь со стороны Германии, которая поставляет стране системы ПВО и гаубицы. «Оружие из Германии спасает жизни», - подчеркнул он.

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