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Ким Чен Ын: Цель КНДР — создать самые мощные в мире ядерные силы

CentralAsia (KZ) -  Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна должна стать самой мощной в мире ядерной державой. Об этом он сказал в воскресенье в своём обращении к военным и учёным.

Ким Чен Ын поручил наградить технический персонал, который принимал участие в запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» 18 ноября.

Ким Чен Ын возлагает большие надежды на испытания «Хвасона-17»: ракета способна достичь территории США и отразить «американскую ядерную угрозу»- это Ким считает главной задачей для северокорейской армии. Он назвал «Хвасон-17» самым сильным стратегическим оружием в мире.

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