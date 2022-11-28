Президент Хурэлсух Ухнаа находится с визитом в Китае

CentralAsia (MNG) - 27 ноября президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и его супруга Болорцэцэг Лувсандорж прибыли в Пекин с государственным визитом по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина.

Президента Монголии приветствовали представители МИД КНР заместитель министра МИД Сунь Вэйдун, директор Департамента Азии МИД Лю Цзиньсун и Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в КНР Т.Бадрал.

Сегодня президент Хурэлсух Ухнаа проведет официальные переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Также с Президентом Монголии встретятся Премьер-министр Госсовета КНР Ли Кэцян и Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

В ходе визита Президент Монголии проведет официальные переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином и обменяется мнениями по широкому спектру вопросов дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и Китаем.

Ожидается, что главы двух государств обнародуют Совместное заявление Монголии и Китая об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства и подпишут документы о двустороннем сотрудничестве.

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