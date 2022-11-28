Визит президента Монголии поднимет китайско-монгольские отношения на новый уровень, — China Global TV Network

CentralAsia (MNG) - Во время своего государственного визита в Монголию в августе 2014 г. председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи под названием «Помогайте друг другу в кризисных ситуациях и вместе создайте новую эру в развитии китайско-монгольских отношений», которая была произнесена в Великом Государственном Хурале, парламенте страны. Он приветствовал китайско-монгольскую дружбу, сказав: «Добрый сосед дороже золота. У Китая больше всего соседей в мире, и мы считаем наших соседей ценным богатством».

Договор о дружбе и взаимной помощи между Китаем и Монголией об экономической помощи и научно-техническом сотрудничестве был подписан во время визита в Монголию покойного премьер-министра Китая Чжоу Эньлая весной 1960 года. Нынешнее поколение руководителей поддерживает прочные связи.

Во время встречи с государственным советником и министром иностранных дел Китая Ван И в столице Монголии Улан-Баторе 7 августа 2022 года премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай заявил, что его страна считает Китай добрым соседом, «который дороже золота». Оюун-Эрдэнэ посетил зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, несмотря на спровоцированную США кампанию бойкота. Соответственно, Монголия укрепила свои двусторонние связи с Китаем.

Двухдневный визит президента Хурэлсуха Ухнаа в Китай 27-28 ноября по приглашению председателя Си Цзиньпина продвинет двусторонние отношения в новую эпоху. Это будет первый государственный визит Хурэлсуха в качестве президента Монголии после недавно завершившегося 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК). Монголия придает большое значение глобальному влиянию Китая и укреплению отношений с Китаем.

Во время встречи со своим китайским коллегой на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде (Узбекистан) 15 сентября 2022 года президент Монголии сказал: «Всеобъемлющее стратегическое партнерство между двумя странами является моделью отношений, поскольку традиционная дружба крепнет».

Эта дружба демонстрирует непоколебимую поддержку Монголией китайской инициативы «Один пояс, один путь». Монголия является партнером в строительстве Экономического коридора Китай-Монголия-Россия, который расширяет двустороннюю торговлю и улучшает условия жизни людей. Китай также поддерживает план Монголии посадить «один миллиард деревьев» к 2030 году для борьбы с изменением климата и опустыниванием.

Визит Хурэлсуха положит начало более тесным политическим и экономическим связям с Китаем. Это будет прагматичной политической проницательностью правящего монгольского правительства, поскольку китайские инвестиции уже способствовали социально-экономическому развитию Монголии.

Китай был крупнейшим источником инвестиций и торговым партнером Монголии в течение 18 лет подряд.По состоянию на август 2022 года общий товарооборот Монголии с Китаем достиг 8,5 млрд долларов, увеличившись на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом экспорт достиг 6,59 млрд долларов, а импорт - 1,91 млрд долларов, говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел Монголии.

Более того, ОПОП и монгольская программа «Степной путь» являются правильным путем для развития китайско-монгольских отношений, способствуя стыковке двусторонних стратегий развития. Обе стороны должны использовать этот визит как возможность укрепить свое стратегическое взаимное доверие, продвинуть деловое сотрудничество в области торговли и инвестиций, а также укрепить безопасность и оборону и поднять двусторонние отношения на новый уровень.

автор: Раби Санкар Босу — индийский корреспондент китайских СМИ. Он пишет о китайской политике, социальных и культурных проблемах, а также об отношениях между Китаем и Индией, уделяя особое внимание инициативе «Один пояс, один путь».

перевод: Татар С.Майдар

источник: China Global TV Network

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