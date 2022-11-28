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Футбольный болельщик, 75-летняя бабушка из Монголии в Катаре

CentralAsia (MNG) -  Немалое количество монголов прибыло в Катар, чтобы проникнуться атмосферой чемпионата мира по футболу.

Одна из них 75-летняя бабушка Д. Дэнсмаа.

Племянница и зять звезды футбола Денсмаа приехали в Катар через туристическое агентство, чтобы посмотреть чемпионат мира по футболу в Катаре.

Племянница и зять заядлого футбольного болельщика Дэнсмаа приехали в Катар через туристическое агентство, чтобы посмотреть чемпионат мира по футболу в Катаре.

Когда о них узнал президент Монгольской федерации футбола А.Ганбаатар, он принял г-жу Дэнсмаа и подарил ей и ее детям билеты на чемпионат мира. Также Ганбаатар дал им возможность сфотографироваться со звездами мирового футбола, дополнив их праздник.

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