Южная Корея заинтересована в импорте редкоземельных элементов и полупроводникового сырья из Монголии

CentralAsia (MNG) - 23-25 ​​ноября 2022 г. в Сеуле успешно прошла 6-я сессия Совместного межправительственного комитета Монголии и Республики Корея.

Заседание проходило под председательством Министра Монголии, Руководителя Секретариата Кабинета Министров, Заведующего Монгольским отделом Амарбаясгалан Дашзэгвэ, Заместителя Министра иностранных дел Республики Корея, Заведующего Корейским отделом Ли Ду Хун, представителей министерств и организации обеих стран приняли участие.

В ходе встречи было отмечено, что механизм Совместного комитета между правительствами Монголии и Республики Корея играет важную роль в реальном развитии экономического сотрудничества двух стран, и на очередной VI встрече они обменялись конкретные взгляды на укрепление и развитие отношений между двумя странами на уровне «Стратегического партнерства». Кроме того, долгосрочная политика развития правительства Монголии «Видение 2050» и «Новая политика возрождения» согласованы с политикой правительства Республики Корея по реализации крупных проектов развития в сферах транспорта, логистики , инфраструктура и добыча полезных ископаемых. Они обменялись конкретными мнениями об инвестициях, ноу-хау, внедрении технологий и обогащении сотрудничества реальным экономическим содержанием.

Также обсуждались активизация реализации проектов и программ, реализуемых Республикой Корея за счет льготных кредитов и грантов, поощрение и поддержка взаимовыгодного сотрудничества.

Корейская сторона предложила проводить регулярные двусторонние встречи для обсуждения вопросов сотрудничества в области развития в рамках повышения эффективности и ускорения хода кредитно-помощных проектов и программ, реализуемых в Монголии.

Стороны отметили, что Монголию и Республику Корея разделяют общие ценности демократии, прав человека, свободы и рыночных экономических отношений, и договорились активизировать политический диалог и укреплять механизм стратегического диалога по вопросам внешней политики, безопасности и обороны.

В ходе встречи достигнута договоренность о расширении сотрудничества в области изучения опыта Южной Кореи по созданию умного города в рамках развития СЭЗ «Долина хөшигт», реализации корейского проекта «K-City Network» в городе «Шинэ Зуунмод», и договорились о совместной работе по разработке технико-экономической основы строительства транспортно-логистического центра «Алтанбулаг» и реализации строительства транспортно-логистического центра «Алтанбулаг» на следующем этапе проекта.

Корейская сторона подтвердила свою заинтересованность в сотрудничестве с Монголией в области поставок сырья для редкоземельных элементов и полупроводников и приняла решение о создании в Монголии «Совместного исследовательского центра редкоземельных металлов», и организовать в ближайшее время заседание Совместной рабочей группы по сотрудничеству в области редкоземельных металлов.

Кроме того, в рамках укрепления договорно-правовой базы торговли и инвестиций велась подготовка к началу диалога о заключении «Соглашения об экономическом партнерстве», и о работе по актуализации «Межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите Инвестиции».

Помимо создания благоприятных условий для торговли и инвестиций, будут организованы такие мероприятия, как бизнес-форумы и выставки, способствующие укреплению связей между бизнесом и предприятиями.

В рамках продвижения туризма правительство Монголии объявило 2023-2024 год годом туризма «Посетите Монголию», а в связи с целью привлечения в следующем году 1 млн иностранных туристов развитие туристической инфраструктуры в соответствии с международными стандартов и правовой среды выразила заинтересованность в сотрудничестве с Южной Кореей в области обучения, увеличения продуктов и услуг, маркетингового продвижения.

Корейская сторона подчеркнула важную роль созданного в Сеуле Монгольского туристического центра в продвижении Монголии в Республике Корея и увеличении потока туристов.

Также в этом контексте достигнута договоренность о поддержке авиаперевозок между двумя странами, открытии регулярных пассажирских рейсов по маршруту Улан-Батор — Инчхон в ООО «Aeromongolia», активизации грузоперевозок.

В рамках встречи Министр Монголии и Руководитель Секретариата Кабинета Министров Амарбаясгалан Дашзэгвэ встретился с Министром иностранных дел Республики Корея Пак Джин, Министром управления персоналом Республики Корея Ким Сын Хо и с главой Корейской организации международного сотрудничества Сун Хёг-сан, оценил ход реализации проектов и программ, реализованных с помощью гранта, и согласился продолжить сотрудничество в направлении реформы государственной службы и повышения квалификации государственных служащих в рамках Программа расширения возможностей и обмена знаниями.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам международного и регионального сотрудничества, а корейская сторона подтвердила, что будет и впредь поддерживать нашу инициативу «Улан-Баторский диалог», сообщили в МИД

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