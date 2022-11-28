Токаев поручил рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергоактивов

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал правительству ряд поручений в связи с аварией на ТЭЦ в Экибастузе, которая произошла при температуре воздуха -30°C. Он потребовал рассмотреть возможность возвращения в госсобственность проблемных энергетических активов.

«В связи с низким качеством управления данными активами происходят аварии и остановки подачи электроэнергии потребителям»,— написал пресс-секретарь президента Руслан Желдибай в Facebook.

Токаев воспринял аварию на ТЭЦ «с особой тревогой за благополучие жителей города». Им обещана помощь. Кроме того, правительству и акимату Павлодарской области поручено нормализовать ситуацию.

Авария произошла накануне, 27 ноября. Были остановлены три котлоагрегатов. До сих пор без тепла остаются три микрорайона города. Экибастуз — город на севере Казахстана. В нем проживают около 150 тыс. человек.

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