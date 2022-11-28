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Токаев находится в России с первым официальным визитом после инаугурации. Фото

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом находится в России, сообщает пресс-служба президента РК.

Ранее Акорда сообщила, что в Москве Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Также лидеры двух стран в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который будет проходить в Оренбурге. Основными темами форума станут международная торговля и развитие транспортно-логистической сферы.

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