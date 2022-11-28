Токаев находится в России с первым официальным визитом после инаугурации. Фото

- Казахстан, политика
- 10:40, 28 ноября 2022
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- Обновлено: 10:43, 28 ноября 2022 Кыргызча
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом находится в России, сообщает пресс-служба президента РК.
Ранее Акорда сообщила, что в Москве Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Также лидеры двух стран в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который будет проходить в Оренбурге. Основными темами форума станут международная торговля и развитие транспортно-логистической сферы.
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