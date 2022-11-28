Президент Тайваня покидает пост главы правящей партии после проигрыша на местных выборах

Цай Инвэнь (слева)

CentralAsia (CA) - Президент частично признанного Тайваня Цай Инвэнь подала в отставку с поста главы правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) после поражения представителей партии на местных выборах.

Цай объявила об отставке 26 ноября, вечером в короткой речи, в которой она также поблагодарила сторонников. Президент заявила, что возьмет на себя ответственность, поскольку сама отбирала кандидатов для завершившихся 26 ноября, выборов.

Поражение ДПП может быть отчасти связано с тем, как она справилась с пандемией, сообщает Associated Press. «Общественность испытывает некоторое недовольство ДПП по этому поводу, хотя Тайвань, условно говоря, преуспел в предотвращении пандемии»,— пояснил Вэйхао Хуан, профессор политологии Национального университета Сунь Ятсена.

Тайваньцы выбирали мэров, членов городского совета и других представителей на местах в 13 округах и 9 городах. Также был проведен референдум о снижении возраста голосования с 20 до 18 лет.