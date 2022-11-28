Metaland Metaverse Монголии принял участие в BNI Global Convention 2022 в Сингапуре

CentralAsia (MNG) - 12 ноября 2022 года была запущена платформа Metaforce «METALAND METAVERSE», целью которой является предоставление бесконечных возможностей, таких как пробное вождение автомобиля вашей мечты, обучение у лучшего учителя Монголии в выбранной вами школе, просмотр концертов с друзьями, игры. и т.д. Эти мероприятия успешно прошли в WHITE ROCK Center Улан-Батора.

С 16 по 19 ноября 2022 года BNI®, крупнейшая в мире реферальная сеть, организовала глобальную конвенцию BNI Global Convention 2022 в Resorts World Sentosa в качестве самого первого международного мероприятия с личным участием более чем за два года. Они приветствовали более 2500 зарубежных делегатов, в том числе из Монголии, и 300 сингапурских владельцев бизнеса на своей Глобальной конвенции BNI 2022 в Resorts World Sentosa, самом первом международном мероприятии с личным присутствием более чем за два года.

Монгольские представители успешно представили Монголию на BNI Global Convention 2022 в Сингапуре и представили свой проект Metaland Metaverse представителям 76 стран-участниц.

BNI является ведущей в мире справочной организацией для бизнеса, насчитывающей более 292 920 членов в более чем 10 805 отделениях BNI по всему миру. Только в 2021 году участники BNI поделились более чем 12,4 миллионами ценных новых клиентов и получили доход более 19,4 миллиардов долларов США. Многие отделения BNI в настоящее время проводят встречи, используя BNI Online®, мощную и удобную платформу, которая позволяет членам продолжать делиться новыми рекомендациями клиентов. Члены BNI активно поддерживаются региональными, национальными и глобальными сотрудниками BNI, которые обеспечивают обучение, структуру и технологии, необходимые для дальнейшего успеха членов BNI.

«По мере того, как регион выходит из кризиса COVID-19, а предприятия сталкиваются с более серьезными проблемами, связанными с глобальными проблемами, у предприятий возникает еще большая потребность в сотрудничестве и сотрудничестве друг с другом», — объясняет председатель и главный исполнительный директор BNI Грэм Вейхмиллер. «BNI с его обширной сетью отделений по всему миру предоставляет предприятиям исключительную платформу для этого».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения