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Токаев переназначил руководителей подотчетных ему ведомств

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о переназначении нескольких руководителей госорганов, непосредственно подчинённых и подотчётных президенту, сообщается на сайте Акорды.

Свои должности сохранили:

председатель КНБ Ермек Сагимбаев;

управляющий делами президента РК Айбек Дадебаев;

начальник Службы государственной охраны РК Сакен Исабеков;

председатель Агентства РК по финансовому мониторингу Жанат Элиманов;

председатель Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Олжас Бектенов;

председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев;

председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Асет Иргалиев;

председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров.

После инаугурации президента все руководители госорганов, непосредственно подчинённых и подотчётных ему, автоматически перешли в статус исполняющих обязанности.

Руководители подотчетных президенту ведомств и акимы, согласно Конституции РК, слагают свои полномочия после президентских выборов.

После инаугурации президента все руководители госорганов, непосредственно подчинённых и подотчётных ему, автоматически перешли в статус исполняющих обязанности.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане состоялись 20 ноября, Токаев был переизбран на второй срок.

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