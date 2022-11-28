Токаев переназначил руководителей подотчетных ему ведомств

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о переназначении нескольких руководителей госорганов, непосредственно подчинённых и подотчётных президенту, сообщается на сайте Акорды.
Свои должности сохранили:
председатель КНБ Ермек Сагимбаев;
управляющий делами президента РК Айбек Дадебаев;
начальник Службы государственной охраны РК Сакен Исабеков;
председатель Агентства РК по финансовому мониторингу Жанат Элиманов;
председатель Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Олжас Бектенов;
председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев;
председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Асет Иргалиев;
председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров.
После инаугурации президента все руководители госорганов, непосредственно подчинённых и подотчётных ему, автоматически перешли в статус исполняющих обязанности.
Руководители подотчетных президенту ведомств и акимы, согласно Конституции РК, слагают свои полномочия после президентских выборов.
После инаугурации президента все руководители госорганов, непосредственно подчинённых и подотчётных ему, автоматически перешли в статус исполняющих обязанности.
Внеочередные президентские выборы в Казахстане состоялись 20 ноября, Токаев был переизбран на второй срок.