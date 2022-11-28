CentralAsia (MNG) - 28 ноября 2022 года премьер-министр Госсовета КНР Ли Кэцян нанес визит вежливости президенту Хурэлсух Ухнаа в Большом зале народных собраний Китая.

Президент Хурэлсух Ухнаа выразил признательность китайскому правительству за организацию государственного визита на высоком уровне и дружеский и теплый прием.

Он также поздравил Коммунистическую партию Китая, китайское правительство и народ с успешным выполнением первой 100-летней цели построения среднезажиточного общества во всех отношениях.

Президент Монголии отметил, что развитие добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Китаем является приоритетом внешней политики Монголии.

Он выразил удовлетворение тем, что даже в непростые времена пандемии стороны сохранили частоту встреч и визитов на высоком уровне, расширили сотрудничество во всех сферах, обсудили и решили вопросы двустороннего сотрудничества.

В дальнейшем президент Хурэлсух Ухнаа подчеркнул важность повышения политического доверия и взаимопонимания, активизации торгово-экономического сотрудничества, обеспечения координации политики развития двух стран.

Кроме того, он выразил уверенность, что правительства двух стран будут тесно сотрудничать для реализации договоренности, достигнутой главами государств.

Премьер-министр Госсовета Ли Кочиан подчеркнул, что нынешний визит Президента Монголии Хурэлсух Ухнаа имеет важное значение для укрепления всестороннего стратегического партнерства между Монголией и Китаем. Он заявил, что приложит усилия для расширения и развития отношений и сотрудничества между двумя странами во всех сферах, а также для реализации обсужденных и согласованных на высшем уровне вопросов.

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