Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх встретилась с членом Госсовета КНР, министром иностранных дел Ван И

CentralAsia (MNG) - 28 ноября 2022 г. Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх встретилась с Ван И, членом Политбюро ЦК КПК, членом Госсовета КНР, Министром иностранных дел в Пекине.

Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх поздравила министра Ван И с избранием его членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая. И она выразила удовлетворение личной встречей в третий раз в этом году.

Министр Батцэцэг Батмөнх поблагодарила МИД двух стран за активное сотрудничество в организации государственного визита президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Китай. Батцэцэг Батмөнх передала ему, что президент Хурэлсух Ухнаа подчеркнул, что министр Ван И сыграл важную роль в успешной организации первого государственного визита в качестве президента Монголии и в выводе отношений между двумя странами на новый уровень и что, он выразил уверенность в том, что это придаст важный импульс развитию реального сотрудничества.

Она отметила важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе взаимных визитов на высоком уровне, переговоров и переговоров между двумя сторонами. Например, она подчеркнула важность немедленного соединения пограничного порта Ханги — Мандал с новой железной дорогой наряду со строительством взаимно согласованных приграничных железных дорог.

Министр иностранных дел Ван И выразил удовлетворение встречей с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх и отметил, что удовлетворен успехом своего официального визита в Монголию в августе 2022 года.

Он выразил готовность тесно сотрудничать с монгольской стороной для реализации договоренности, достигнутой главами государств двух стран, дальнейшего развития отношений и сотрудничества между Монголией и Китаем, решения вопросов, волнующих монгольскую сторону.

Кроме того, он отметил, что продолжит обсуждение вопроса о соединении пограничного порта Ханги — Мандал железнодорожным транспортом в русле двусторонней торговли и потребности в перевозках угля.

Министры иностранных дел двух стран выразили удовлетворение тем, что визит президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа успешно продолжается.

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