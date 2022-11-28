Эрдоган не исключил возможности перемирия с Сирией

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что отношения с Сирией могут закончиться перемирием. По словам Эрдогана, диалог с Сирией может наладиться, как ранее наладился диалог Турции и Египта.

«Президент Египта был очень рад этой встрече, мы также были счастливы. Надеюсь, что процесс нормализации отношений продолжится при участии наших министров. В следующем процессе, так же, как это было урегулировано с Египтом, это дело может быть урегулировано с Сирией. В политике не бывает обид»,— сказал президент Турции в эфире канала ТРТ.

20 ноября Минобороны Турции объявило операцию против курдских формирований в Сирии и Ираке — Рабочей партии Курдистана и «Сил демократической Сирии». Власти Турции считают их причастными к теракту в Стамбуле, во время которого 13 ноября погибли шесть человек. Эрдоган не исключал начала наземной военной операции в Сирии и Ираке.

Отношения Турции и Египта ухудшились в 2013 году после низложения военными ставленника исламистов Мухаммеда Мурси, на место которого пришел Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси. Эрдоган неоднократно называл господина ас-Сиси «тираном». По мнению властей Турции, в 2013 году в Египте произошел военный переворот. В марте 2021 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о возобновлении контактов Анкары и Каира на дипломатическом уровне.