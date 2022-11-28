В России реорганизуют трудовой процесс оформления мигрантов

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CentralAsia (CA) - Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о реорганизации миграционного учета. Он расширяет использование МВД услуг ведомственного ФГУП «Паспортно-визовый сервис» и профильного московского «миграционного» МФЦ для оформления документов трудовых мигрантов и регистрации граждан по месту жительства.

Предполагается, что это упростит предоставление Госуслуг и снимет часть нагрузки с министерства. Реорганизация коснется в первую очередь въезда мигрантов из безвизовых стран для работы (порядка 1,5 млн в год). Это должно компенсировать дефицит на рынке труда, вызванный мобилизацией и сокращением въезда работников из визовых стран, сообщает «Коммерсант».

Суть вносимых в закон о миграционном учете, профильные постановления правительства и ведомственные документы МВД изменений — в фактической передаче «бюрократической» составляющей оформления такого учета ведомственному ФГУП «Паспортно-визовый сервис» (ФГУП ПВС; работает в 67 регионах) и уполномоченным МВД региональным структурам, которые уже работают с министерством по линии оформления приезжающих на работу в РФ трудовых мигрантов.

Поправки к законодательству должны позволить передачу ПВС и региональным организациям широкого спектра функций миграционного управления МВД — от приема заявлений на выдачу виз, приглашений, разрешений на временное проживание, выдачу или замену видов на жительство, разрешений на работу, переоформление патентов для иностранцев, загранпаспортов граждан РФ, включая фотографирование и проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации, до «оказания содействия» в оформлении и выдаче патентов (сервис «Оплата патента на работу для иностранцев» недавно реализован Минцифры на портале госуслуг), в приеме заявлений о регистрации иностранного гражданина по месту жительства и выдаче уведомлений о прибытии.

Отмечается, что всего МВД РФ в год оказывает более 65 млн госуслуг в сфере миграции, из них 27 млн — иностранным гражданам и лицам без гражданства. На ФГУП ПВС приходится, в частности, около 2 млн выдаваемых патентов, крупнейшей из региональных структур со схожими функциями является московский Многофункциональный миграционный центр, на который приходится около четверти всей этой работы — 460 тыс. патентов в год.